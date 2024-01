Entdeckungen am schönsten Ende der Welt

Eisenach Wigbert Röth lädt zur Geonatur-Multivision „Neuseeland – Ein halbes Jahr durchs Land der Kiwis“ ins Bürgerhaus Eisenach ein

Der Flug dorthin ist anstrengend, die Anreise ziemlich weit, aber wenn die Füße das erste Mal neuseeländischen Boden betreten, dann beginnt sie, eine faszinierende Reise durch bezaubernde Landschaften, quirlige Städte und verschlafene Dörfer.

Mit dem Vortrag „Neuseeland – Ein halbes Jahr durchs Land der Kiwis“ präsentiert die Vortragsreihe Geonatur gleich im neuen Jahr am Freitag, 5. Januar, 20 Uhr, im Bürgerhaus in Eisenach ihre nächste sehenswerte Veranstaltung. Außergewöhnliche Fotoaufnahmen auf Großbildleinwand und unterhaltsame Geschichten lassen den Vortrag zu einem besonderen Erlebnis werden.

Luftaufnahme der Landschaft rund um Cape Reinga. Foto: Dr. Heiko Beyer / Geonatur

Der Fotojournalist Heiko Beyer nahm sich mehr als sechs Monate Zeit für beide Inseln und kam schnell zu der Erkenntnis: In Neuseeland scheinen alle Alltagssorgen und Probleme in weiter Ferne. Wer hier unterwegs ist, spürt schnell das Gefühl der Freiheit, eine Freiheit, wie sie nur im Land der Kiwis möglich ist.

Heiko Beyer ließ sich treiben durch die überwältigende Natur des Landes. Dabei gelang es ihm, die magischen Momente nahe der eisigen Gletscher und rauchenden Vulkane im Foto und Video festzuhalten. Lange Wandertouren mit Rucksack und Zelt brachten ihn an Orte abseits der ausgetretenen Pfade, belohnten ihn mit einsamen Stränden, üppigen grünen Regenwäldern und dramatischen Küstenszenarien.

Mount Taranaki, auch Mount Egmont genannt, ist ein solitärer, 2518 Meter hoher Stratovulkan mit perfekter Spitzkegelform im Westen der Nordinsel in Neuseeland. Foto: Dr. Heiko Beyer / Geonatur

Der Fotograf suchte auch immer wieder die Nähe der Menschen, der Kiwis, die in ihrer lockeren Art jedem Reisenden ein freundliches „Kia ora!“, ein „Herzliches Willkommen“ entgegen zu rufen scheinen. Dieser Gruß stammt von den Maori, den Ureinwohnern des Landes. Er war Gast in ihren Siedlungen, ging mit ihnen fischen und erlebte ihre alten Traditionen.

Sargbauende Senioren mit großer Heiterkeit

Heiko Beyer war stets mittendrin, war Zeuge des traditionellen Schafabtriebs, staunte über einen Verein an lustigen sargbauenden Senioren, und dokumentierte, wie eine Gruppe von Naturschützern in aufwändigen Aktionen versuchte, den kleinen und flugunfähigen Nationalvogel des Landes, den Kiwi, vor dem Aussterben zu bewahren.

Am Wharariki Beach erhebt sich eine beeindruckende Steinformation aus dem Wasser. Foto: Dr. Heiko Beyer / Geonatur

Als Reisender in Neuseeland wird man schnell demütig in dieser überwältigenden Natur, die sich der Fotograf mit langen Trekkingtouren durch Berge, Wind, Sonne und Wasser erschloss. Der wohl spannendste Weitwanderweg des Landes, der Milford Track tief im Süden, führte ihn schließlich bis hinunter an den Milford Sound, dem wohl magischsten Ort des Landes. „Heiko Beyers neue Multivision ist eine überzeugende Liebeserklärung an Neuseeland, das er mit brillanter Fotografie, Videosequenzen, Zeitrafferaufnahmen, Drohnenflügen und packenden Live-Kommentar aufwändig und gekonnt in Szene setzt“, sagt der Eisenacher Veranstalter Wigbert Röth.

