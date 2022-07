100 Jahre Kinderkunst nun in Besitz der Stadt Erfurt

Erfurt. Weltweit nachgefragt und vielleicht bald Teil des Unesco-Weltdokumentenerbe: Das Dr.-Birgit-Dettke-Archiv ist nun in der Stadtbibliothek untergebracht.

Oberbürgermeister Andreas Bausewein und der Vorstand des Vereins „Kinderkunst“ haben am Dienstag im Rathaus den Schenkungsvertrag zum Dr.-Birgitt-Dettke-Archiv unterschrieben. Mit der Unterzeichnung erreichten jahrelange Bemühungen, die 14.000 von Kindern hergestellten Kunstwerke nun in öffentliche Hand zu geben, ein Ende. „Die Sammlung wird dazu beitragen, das Andenken an Dr. Birgit Dettke für die nächsten Jahrzehnte hier in der Stadt zu bewahren“, so Bausewein.

Kinderkunst in Stadtbibliothek für Öffentlichkeit besuchbar

Birgit Dettke war beim Amoklauf vor 20 Jahren ums Leben gekommen. Die Kunstlehrerin hatte die Sammlung mit 5000 Werken gegründet. Aktuell können die Arbeiten aus 100 Jahren Kinderkunst in der Stadtbibliothek betrachtet werden. Ab Herbst sollen auch die letzten 4000 Werke digitalisiert und so im Archiv online einsehbar werden.