110 Kilometer langer Radweg um Erfurt soll im Herbst eröffnet werden

Erfurter und Touristen sollen ab Herbst das Umland der Landeshauptstadt auf einem neuen Radweg erkunden können. Der „Radring“ führt auf einer 110 Kilometer langen Route durch Ortsteile und Umland-Gemeinden rund um die Stadt. Sechs Verbindungen zum Benediktsplatz im Stadtzentrum ermöglichen es, den Radweg abschnittsweise zu befahren.

Warten auf die Fördermittel

Der Streckenverlauf und sämtliche Beschilderungspunkte sind bereits fertig geplant, bestätigt Martin Jacob, Bereichsleiter für regionale Kooperationen im Erfurter Stadtentwicklungsamt. Derzeit warte man auf die Bewilligung von Fördermitteln, um die Beschaffung von Hunderten Hinweisschildern, Pfosten und anderen Materialien ausschreiben und diese anschließend montieren zu können.

Die 14 befahrenen Umlandgemeinden beteiligen sich an dem Projekt. Investiert werden 60.000 Euro, zu denen Erfurt 12.000 Euro und die Nachbargemeinden zusammen 11.000 Euro beisteuern. 37.000 Euro werden vom europäischen Leader-Förderprogramm erwartet.

Für die Route werden bestehende Trassen über asphaltierte Radwege, Schotterwege und kleine Landstraßen genutzt, erläutert Martin Jacob. Einige Stellen seien mit Blick auf den neuen Radweg bereits ausgebaut worden.

Sechs „Tortenstücke“ in allen Kombinationen befahrbar

Die sechs Radialen zur Erfurter Innenstadt sind ebenfalls vorhanden. Sie entsprechen bestehenden Radwegen wie der Städtekette oder dem Gera-Radweg. Die Radialen teilen den Ring in sechs „Tortenstücke“, die in allen Kombinationen befahren werden können.

Zu erkennen sein wird der Radweg an seinem eigenen Symbol. Dabei handelt es sich um ein stilisiertes weißes Rad auf rotem Feld, mit Nabe, aber ohne Speichen.

Kontakt zu den Dörfern und landschaftlich reizvoll

Der Radweg wird seit Jahren vom Stadtentwicklungsamt vorbereitet und geht auf die Idee des Mitarbeiters Ralf Holzapfel zurück, der inzwischen im Ruhestand ist. „Die Strecke wurde so ausgesucht, dass sie landschaftlich möglichst reizvoll ist und Kontakt zu den Dörfern hat“, erläutert Martin Jacob.

Der nördlichste Punkt ist Großrudestedt. Über Stotternheim, Elxleben, Tiefthal und Alach führt der Weg nach Kleinnrettbach und Walschleben, Neudietendorf und Molsdorf. Weiter geht es über das Forsthaus Willrode, Schellroda und Klettbach nach Eichelborn und Vieselbach, bevor über Kerspleben, Udestedt und den Schwanseer Forst wieder Großrudestedt erreicht wird.

Touristiker sind in die Entwicklung des Radwegs eingebunden

Alle vier Nachbar-Landkreise – das Weimarer Land, Sömmerda, Gotha und der Ilmkreis – werden berücksichtigt. Die Teilabschnitte sind vom Charakter her sehr unterschiedlich, etwa was die Höhenmeter angeht.

Zielgruppe sind vor allem die Menschen aus der Region, die ihre nähere Umgebung auf dem Fahrrad erkunden möchten. Das Angebot richtet sich aber auch an Fahrradtouristen. Die Erfurter Tourismus-Gesellschaft ETMG und Touristiker der Nachbarkreise sind in die Entwicklung eingebunden.

Weitere Fördermittel erhofft sich die Stadt für die Eröffnung des Radwegs. Abhängig von der Fördersumme, sollen in diesem Zusammenhang auch Infomaterial wie Flyer und Karten sowie eine eigene Internetseite für den Radring entstehen.