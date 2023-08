12.000 Euro Schaden für Seniorin: Kripo Erfurt sucht Geldkarten-Dieb

Mit der Geldkarte der 85-Jährigen soll der Mann unter anderem in Erfurt Geld abgehoben haben. (Symbolbild)

Erfurt. Eine 85 Jahre alte Frau hatte 2022 ihre Geldkarte liegen gelassen. Ein Mann steht nun im Verdacht, mit der erbeuteten Karten mehrfach Geld abgehoben zu haben. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht.

Mit einem Foto sucht die Kriminalpolizei in Erfurt einen Mann, der im Verdacht steht, mit der EC-Karte einer 85 Jahre alten Frau einen Schaden von 12.000 Euro verursacht zu haben. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hatte die Dame im August des letzten Jahres ihre Karte in einer Sparkassenfiliale vergessen.

Der Mann soll dann mit der ausgespähten PIN Geld in Erfurt und Dransfeld (bei Göttingen) abgehoben haben. Außerdem habe er Einkäufe in Greußen, Sömmerda, Bleicherode, Leinefelde-Worbis und Sondershausen, als auch in Dransfeld, Uslar, Dassel, Holzminden und Hoexter getätigt haben.

Hier hat die Polizei ein Bild des Tatverdächtigen veröffentlicht. Wer Angaben zu ihm machen kann, soll sich mit bitte per Telefon (0361/574324-602) oder E-Mail (K3.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0190536/2022 melden.

