12-jähriger Junge aus Erfurt-Molsdorf wird vermisst

Der Zwölfjährige wurde zuletzt am Sonntag um 10 Uhr in Gotha gesehen.

Erfurt/Gotha. Seit Sonntag fehlt von einem Zwölfjährigen aus Erfurt-Molsdorf jede Spur. Die Polizei sucht unter Hochdruck nach dem Jungen und hat nunmehr ein Foto veröffentlicht.

Seit Sonntag wird der 12-jährige Enno Edelmann aus Erfurt-Molsdorf vermisst. Der Junge wurde zuletzt am Sonntag um 10 Uhr in Gotha gesehen, von wo aus er mit der Bahn zurück nach Erfurt fahren wollte. Ob er in Erfurt ankam, kann derzeit nicht gesagt werden.

Enno wird wie folgt beschrieben:

Dieses Bild von Enno hat die Polizei veröffentlicht

ungefähr 1,55 Meter groß

kurze blonde Haare

braune Augen

sportlich

schlanke Gestalt

Zuletzt trug er ein dunkelgraues Basecap mit grünem Blumenaufdruck, ein graues T-Shirt, auf dem auf der Rückseite "ITALIA" steht, darüber einen roten Kapuzenpullover und eine schwarze Jeanshose. Der Zwölfjährige hat nach derzeitigem Kenntnisstand einen khakifarbenen Rucksack sowie eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter der Telefonnummer 0361/74430 sowie der Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621/780 und der Polizeinotruf 110 entgegen.

