12.700 Unterschriften für fahrradfreundliches Erfurt

Erfurt. Der rote Teppich ist ausgerollt, das Fahrrad samt Anhänger mit der wertvollen Fracht steht bereit. Als Andreas Bausewein aus dem Rathaus tritt, steht ihm ein gutes Dutzend Radfahrer gegenüber. Sie alle haben in den vergangenen vier Monaten Unterschriften gesammelt. Dafür wurden zahlreiche Sammelstellen in gastronomischen Betrieben und verschiedenen Geschäften eingerichtet. Aber auch auf Erfurts Straßen wurde fleißig gesammelt.

Nun liegt das Ergebnis fein abgeheftet in Ordnern in dem Fahrradanhänger. "Das sind 10 Kilo Papier", sagt Christian Maron vom Verein "Radentscheid". Die Unterzeichnenden seien zwischen 16 und 100 Jahren alt, der Älteste fahre tatsächlich noch Rad, meint er, als der Oberbürgermeister nachfragt. Er erhält symbolisch eine geschmückte Felge, "um das Rad ins Rollen zu bringen". Die 12700 Unterschriften stehen grundsätzlich für ein fahrradfreundlicheres Erfurt.

Erfurt hat derzeit 170 Kilometer Radwege

"Wir haben in Erfurt eine der höchsten ÖPNV-Quoten in Deutschland. Aber in Punkto Radverkehr haben wir Nachholbedarf", gibt Andreas Bausewein zu. Und erwähnt direkt den frisch gewählten Bau-Beigeordneten, der "ja auch Rad fährt". "Wir setzen große Hoffnung in den alltagsradelnden neuen Bau- und Verkehrsdezernenten Matthias Bärwolff", meint auch Christian Maron. Der Oberbürgermeister kommt nicht umhin zu erwähnen, wie sehr sich das Radwegenetz aber in den vergangenen 30 Jahren entwickelt habe. "Früher hatten wir fünf Kilometer Radweg, jetzt 170 Kilometer. Aber im Vergleich zum Gesamtstraßennetz mit 730 Kilometern ist das noch zu wenig." Die vielen Unterschriften würden zeigen, das Radverkehr vielen Erfurtern ein wichtiges Thema sei. "Wir müssen wegkommen vom individualen Autoverkehr."

Und wie geht es nun weiter? Der Oberbürgermeister nahm die Kiste mit den Unterschriftenordnern mit ins Rathaus. Die Verwaltung prüft nun diese Listen mit dem Einwohnermelderegister ab, um falsche Anschriften oder Dopplungen herauszufiltern. Der Puffer ist groß, 7000 Unterschriften reichen eigentlich. Dann kommt der Radentscheid in den Stadtrat. Bei Ablehnung des Bürgerbegehrens durch den Stadtrat indes käme es zu einem Bürgerentscheid, bei dem alle Erfurter Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben können.

Doch die Verantwortlichen sind optimistisch. In allen Fraktionen befänden sich Befürworter für einen Richtungswechsel in der städtischen Verkehrs- und Klimapolitik. "Wirklich flächendeckende Veränderungen sind längst überfällig. Im Verkehrssektor hat Erfurt seine Klimaziele deutlich verfehlt und das liegt eben auch an den schlechten Radverkehrsbedingungen für viele Stadtteile", sagt Thomas Engel vom Vorstand. "Wir erwarten, dass Stadtrat und Stadtverwaltung unser Anliegen ernst nehmen und die Forderungen der Erfurter umsetzen."

Diese sind: