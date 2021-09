15-Jähriger in Erfurt angegriffen – Widerstand geleistet – Radfahrer verletzt

Erfurt. Zwei Unbekannte haben auf einen 15-Jährigen eingeschlagen. Außerdem leistete ein Betrunkener Widerstand und ein Radfahrer wurde verletzt. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Ein Streit zwischen zwei Unbekannten und einem 15-Jährigen ist am Dienstagnachmittag auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Erfurt eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, schlug das Duo nach einem Wortgefecht auf den Jugendlichen ein, so dass er leicht verletzt zu Boden ging. Anschließend flüchteten beide. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Betrunken und uneinsichtig

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen Fahrradfahrer auf dem Erfurter Anger gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-Jährige betrunken war. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,8 Promille. Um eine Blutentnahme durchführen zu können, sei der 25-Jährige auf eine Polizeidienststelle gebracht worden. Damit habe sich der Verkehrssünder allerdings nicht einverstanden gezeigt. Laut Polizei leistete er Widerstand gegen die Beamten und beleidigte sie unentwegt. Das alles nützte ihm nichts. Am Ende wurde die Blutentnahme durchgeführt und gegen den Mann Anzeige erstattet.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Radfahrer bei Unfall verletzt

In der Allerheiligenstraße in Erfurt ist am Dienstagvormittag ein Radfahrer übersehen und verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte ein 58-jähriger Skoda-Fahrer nach dem Einparken seine Fahrertür geöffnet, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der 80-jährige Radfahrer, der in Richtung Marktstraße fuhr, stieß gegen die offene Tür und stürzte. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, um die leichten Verletzungen des Mannes zu behandeln.

Autos aufgebrochen

Gleich drei Autos sind zwischen Montag und Dienstag in Erfurt An der Lache aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Passant am Montagabend zunächst einen beschädigten VW gemeldet. Vor Ort sei ein weiterer aufgebrochener VW festgestellt. Bei beiden Autos war eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Nach ersten Erkenntnissen sei aus den Fahrzeugen jedoch nichts gestohlen worden. Am Dienstagmorgen erhielt die Polizei die Meldung über ein weiteres beschädigtes Auto. Bei einem BMW wurde die Beifahrertür zerstört und aus dem Wagen eine Tankkarte gestohlen. An den drei Autos entstand Sachschaden von etwa 1.600 Euro.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Erfurt.