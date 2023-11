15-Jähriger schwer verletzt: Hase sorgt für Mopedunfall in Erfurt

Erfurt. Bei einem Unfall in Erfurt hat sich ein 15-Jähriger schwer verletzt. Offenbar war ein Hase auf der Straße die Ursache.

Zu einem Unfall mit zwei 15-jährigen Mopedfahrern kam es am Sonntagabend in Erfurt. Ein Hase sei laut Polizeiangaben plötzlich auf die Straße gesprungen, so dass einer der beiden Teenager stark bremsen musste.

Der Hintermann habe das zu spät bemerkt und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Sturz geriet einer der beiden auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Auto zusammen. Er wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 900 Euro.

