15 Rotlichtverstöße innerhalb von 90 Minuten in Erfurt

Erfurt. Die Polizei kontrollierte in Erfurt an einer Ampelkreuzung. Dabei stellten die Beamten nicht nur Rotlichtverstöße fest.

Die Erfurter Polizei führte am Montagnachmittag eine Verkehrskontrolle in der Talstraße durch. Hier sollten vor allem Rotlichtverstöße verfolgt werden. Innerhalb von 90 Minuten erwischte die Polizei 15 Fahrer und Fahrerinnen, die es mit einer roten Ampel nicht all zu eng sahen. Vier Autofahrer bzw. Autofahrerinnen hatten laut Polizei zudem keinen Sicherheitsgurt angelegt oder hantierten während der Fahrt mit dem Handy.

Speziell Rotlichtverstöße ziehen empfindliche Strafen nach sich. Ist die Ampel kürzer als eine Sekunde rot, wird ein Bußgeld von 90 Euro und ein Punkt fällig. Zeigt die Ampel länger als eine Sekunde rot an, wird der Verkehrssünder mit einem Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot bestraft.

