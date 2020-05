Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

16-Jährige kauft gestohlenes Fahrrad – Vater ist das nicht geheuer

Am Samstag erschien eine junge Frau bei der Polizei in Erfurt und zeigte den Diebstahl ihres Fahrrades an. Bei der Beschreibung des Rades bemerkte der Polizist, dass er vor etwa einer Woche genau so ein Rad sichergestellt hatte.

Wie die Polizei mitteilt, bestätigte ein Abgleich der Rahmennummer die Vermutung des Polizisten. Die junge Frau zeigte sich sichtlich erfreut, als sie ihr Rad im Hof der Dienststelle erkannte und gleich mitnehmen konnte.

Die Polizei wurde auf das Fahrrad aufmerksam, nachdem ein besorgter Vater angerufen hatte, der sich über das Kaufgeschäft seiner 16-jährigen Tochter wunderte. Die hatte das Rad ohne sein Wissen für 80 Euro von einer noch unbekannten Person gekauft und mit nach Hause gebracht.

Dem Vater kam das Ganze jedoch nicht geheuer vor, da das Rad gut und gerne 1000 Euro ist. So führte der Weg des Rades zunächst zur Polizei und dann wieder zurück zu seiner Eigentümerin.

