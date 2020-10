Erfurt. Am Dienstag hat die Polizei in Erfurt gleich 17 Haftbefehle vollstreckt. Für sechs Männer und zwei Frauen endete der Tag hinter Gittern.

17 Haftbefehle an einem Tag in Erfurt vollstreckt

In Erfurt vollstreckte die Polizei am gestrigen Dienstag gleich 17 Haftbefehle. Gegen eine Frau im Alter von 32 Jahren und einen 50-jährigen Mann lagen gleich zwei Haftbefehle vor, heißt es in der Mitteilung.

Vier Frauen und drei Männer konnten ihre Geldstrafen begleichen und somit eine Haftstrafe abwenden. Die höchste Strafe lag bei 1200 Euro.

Für sechs Männer und zwei Frauen endete der Tag hinter Gittern. Die längste zu verbüßende Haftstrafe liegt bei insgesamt acht Monaten.