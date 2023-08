In einer Unterführung ist der 17-Jährige von Unbekannten ausgeraubt worden (Symbolbild).

17-Jähriger in Unterführung in Erfurt ausgeraubt

Erfurt. Der Teenager wurde von zwei unbekannten Männern angegriffen und ausgeraubt.

Ein Jugendlicher wurde am Dienstagabend in Erfurt ausgeraubt. Laut Polizei war der 17-Jährige durch eine Unterführung der Stauffenbergallee gelaufen, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Als der Teenager stehen blieb, griff ihn einer der Täter an und stieß ihn zu Boden. Dabei wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Die zwei Männer raubten ihm im Anschluss eine Jacke sowie eine Umhängetasche mit Portemonnaie. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 900 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

