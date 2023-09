17-Jähriger verletzt Polizist auf dem Erfurter Anger mit Kopfstoß – Jugendliche rufen verbotene Parolen

Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag auf dem Erfurter Anger einen Polizisten verletzt. Die Beamten hatten am Abend auf dem Platz eine Personenkontrolle durchgeführt.

Die Maßnahme wurde allerdings von dem unbeteiligten Jugendlichen gestört. Er bedrohte und beleidigte die Beamten und wehrte sich. Dabei verpasste er einem Polizisten einen Kopfstoß und verletzte ihn leicht.

Der Jugendliche musste laut Polizei zu Boden gebracht und gefesselt werden. Mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck erhielt der 17-Jährige schließlich einen Platzverweis.

Jugendliche rufen verbotene Parolen

Gestern Vormittag kam es im Bereich des Erfurter Angers laut Polizei zu lautstarken Ausrufen verfassungsfeindlicher Inhalte. Eine größere Gruppe von etwa zehn Jugendlichen war demnach gegen 10.50 Uhr zu Fuß vom Anger in Richtung Hirschgarten gelaufen. Dabei riefen sie verbotene Parolen. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können (Telefon 0361/7840-0).

Radfahrer stürzt mit 3,2 Promille

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagabend im Erfurter Norden gekommen. Ein 37-Jähriger war mit seinem Fahrrad in der Riethstraße unterwegs als er stürzte. Nach dem Eintreffen der Polizei war der Grund für den Sturz schnell klar. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert fast 3,2 Promille an. Bei dem Unfall zog sich der Betrunkene Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

