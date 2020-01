20.000 Euro Schaden: Unbekannte setzen Sporthalle in Erfurt unter Wasser

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ist über die Weihnachtsfeiertage in der Sporthalle einer Schule am Muldenweg entstanden.

Den Angaben zufolge waren Unbekannte zwischen dem 23.12. und 27.12.2019 in die Sporthalle gelangt und hatten mehrere Wasserhähne aufgedreht und die Abflüsse zugestopft, so dass das Wasser nicht abfließen konnte.

Weil Licht in der Schule brannte, wurde ein Zeuge am Morgen des 27. Dezember auf die Tat aufmerksam. Am Mittwoch sei der Schaden dann der Polizei gemeldet worden.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Fußboden der Sporthalle wurde durch den Wasserschaden unbrauchbar gemacht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit eventuell jemanden an der Schule beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0361/ 74430 entgegen.

