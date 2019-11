20.006 Fische ziehen aus Hessen nach Erfurt um

Kaulkopf, Rotzkopf, Dickkopf – es gibt weitaus hübschere Namen für einen Fisch. Aber Cottus gobio, zu deutsch: die Groppe, dürfte das herzlich egal sein. 2014 wurde sie zum Fisch des Jahres gekürt. Wer hat mehr zu bieten? Sechs dieser kleinen Süßwasserfische hatten gestern mit 20.000 anderen geschuppten Artgenossen – ca. fünf Zentimeter großen Elritzen – einen 150 Kilometer langen Abenteuertrip angetreten. Sie zogen aus dem hessischen Gersfeld bei Fulda, sorgfältig in Plastikbeutel verpackt, nach Erfurt um.

Durch die Hitze drastisch reduziert

Um die Mittagszeit wurden sie von Mitarbeitern des Thüringer Landesanglerverbandes und von Erfurts Umweltbeigeordnetem Andreas Horn an mehreren Stellen vorsichtig und mit kundiger Hand in ihr neues „Wohnzimmer“, den Flutgraben, entlassen. Den Grund muss man nicht lange suchen: Zwei extrem heiße und trockene Sommer haben den Gewässern und den darin lebenden Fischen heftig zugesetzt und die Bestände drastisch reduziert, erklärt Fabian Kohlermann vom Landesanglerverband.

Und Jörg Lummitsch, Leiter des Amtes für Umwelt und Naturschutz in Erfurt, ergänzt: „Normal haben wir an unserer Messstelle in Möbisburg eine Wassermenge von fünf Kubikmetern pro Sekunde. Die letzten Jahre waren davon nur noch 20 Prozent übrig. Dazu kam, dass man am Papierwehr am Dreienbrunnenbad eine gewisse Wassermenge für die Innenstadt abzweigen musste, damit die Flussläufe – Bergstrom, Walkstrom, Breitstrom – dort nicht austrocknen. Damit nahm die Fließgeschwindigkeit im Flutgraben weiter ab – und auch der Sauerstoffeintrag ins Wasser.

Hessischer Züchter liefert Groppen und Elritzen

Schlecht für alles, was zur Gattung Fisch gehört. Mit der weiteren Folge, dass das biologische Gleichgewicht empfindlich gestört wurde, denn Fische sind wichtige Bausteine in der Nahrungskette nicht nur untereinander, sondern auch für die Vogelwelt. Nun soll die Verlustquote mit dem Nachsetzen von Groppen und Elritzen wieder wenigstens etwas ausgeglichen werden. Organisiert wurde das Einsetzen der Jungfische vom Thüringer Landesanglerverband, die Kosten – rund 2000 Euro – trug diesmal die Stadt Erfurt. Angeliefert wurden die Tiere von Fischzüchter Horst Gensler aus Gersfeld.

Kein durchgängiges Flusssystem in Erfurt

Der 79-Jährige ist ein ausgewiesener Fachmann, der seit 65 Jahren Fischzucht betreibt und gern von den Thüringern gebucht wird. Denn es war gestern keine einmalige Aktion. Der Anglerverband lässt alljährlich im Frühjahr und im Herbst kleine Elritzen nachsetzen. Die kühlen Jahreszeiten sind für die Fischlein beim Umzug mit weniger Stress verbunden. Stress haben Erfurts Fischbestände aber dennoch, denn die schon vor einigen Jahren oft und gern apostrophierte Durchgängigkeit des städtischen Flusssystems ist noch lange nicht hergestellt.

Eine Fischtreppe wird gebaut, zwei nicht

Drei große Hürden türmen sich vor den Tieren auf: Das Papierwehr, das Pulverwehr in der Talstraße und die überalterte und ständig von Laub und Schlamm verstopfte Fischtreppe an der Schlössertreppe, die kein geschuppter Geselle, der etwas auf sich hält, benutzt. Während mit dem zeitlich in Schlagweite befindlichen Umbau des Papierwehres auch eine Fischaufstiegshilfe entstehen wird, stehen Barsch & Co. am Pulverwehr in der Talstraße, im Erfurter Volksmund auch „Pferdeloch“ genannt, weil dort früher die Pferde gewaschen wurden, vor einer unüberwindlichen Wand.

Alles hängt letztlich am Geld

Vorgeplant sei hier genau wie an der Schlösserbrücke eine Fischtreppe. Aber wann beide gebaut werden, hängt am Geld. „Bis zur Bundesgartenschau wird das definitiv nichts. Da muss man in Jahren rechnen“, macht Umweltamtschef Lummitsch keinerlei Hoffnung. Schlechte Nachrichten also für Äsche, Forelle, Barsch, Hecht, Aal, Döbel. Rotfeder, Plötze, Schleie. Und für Rotzkopf und Elritze – die Neuankömmlingen aus Hessen.