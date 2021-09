20-Jähriger auf Alkohol und Drogen macht Chaosfahrt durch Erfurt

Erfurt. Am Sonntagmorgen beabsichtigte ein 20-jähriger Mann mit einem Transporter in einer Sackgasse im Bereich Johannesplatz zu wenden. Beim Rangieren beschädigte er allerdings ein Verkehrsschild, mehrere Holzpfeiler und ein Streugutbehälter. Nach der Verwüstung entfernte sich der Kraftfahrer samt Fahrzeug von der Unfallstelle und versuchte sein Glück beim Manövrieren in eine Parklücke. Hier blieben die beiden abgestellten Fahrzeuge links wie rechts jedoch nicht heil.

Anschließend fand der Herr glücklicherweise einen passenden Stellplatz für sein Gefährt, entfernte sich zu Fuß und konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahme gestellt werden. Bei Antreffen stellte sich schnell der Grund für die Chaosfahrt heraus. Der Mann war mit 2,07 Promille stark alkoholisiert und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel übernahmen die eingesetzten Polizeibeamten.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.