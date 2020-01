Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

21 kleinere Brände: Ruhige Silvester-Nacht für Erfurter Feuerwehr

Die Bilanz der Erfurter Berufsfeuerwehr in der Silvesternacht in Erfurt in der Zeit vom 31. Dezember 23 Uhr bis zum Neujahrstag 6.30 Uhr fällt dieses Jahr vergleichsweise unspektakulär aus. Die Kameraden der Feuerwehr musste in dieser Zeit zu 21 kleineren Bränden ausrücken, davon galten allein 13 Einsätze in Brand geratenen Müllcontainern.

Der Rettungsdienst war in der Nacht zu 57 Einsätzen unterwegs, dabei waren 24 Einsätze auf Alkohol und körperliche Auseinandersetzungen zurückzuführen. Insgesamt war es in der Landeshauptstadt eine ruhige Nacht, heißt es.

