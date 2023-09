22-Jähriger bedroht in Erfurter Innenstadt Ladendetektive mit dem Messer

Erfurt. Ein Mann wollte ein Kaufhaus in der Erfurter Innenstadt betreten, obwohl er nicht durfte. Mitarbeiter wollten das verhindern.

Ein 22-Jähriger hat am Mittwoch zwei Ladendetektive bedroht und verletzt. Der Mann hatte nach Polizeiangaben trotz bestehendem Hausverbots am Nachmittag ein Kaufhaus in der Erfurter Innenstadt betreten.

Mitarbeiter erkannten ihn und drängten ihn nach draußen. Dabei griff er die Ladendetektive an und drohte ihnen mit einem Messer.

Mit Unterstützung von weiterem Sicherheitspersonal wurde der 22-Jährige überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der junge Mann hat sich nun wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung und Bedrohung strafrechtlich zu verantworten.

