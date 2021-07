23-Jähriger schlägt auf Partygäste an See ein und droht mit Messer – Streifenwagen beschädigt

Erfurt/Alperstedt. Am Alperstedter See hat ein 23-Jähriger auf mehrere Personen eingeschlagen und ein Messer gezückt. Er und sein Begleiter leisteten Widerstand, als sie in Erfurt von der Polizei gestellt wurden.

Aus Eifersucht gerieten am Sonntagabend bei einer Veranstaltung am Alperstedter See zwei junge Männer im Alter von 19 und 23 Jahren in Streit. Laut Polizei schlug der 23-jährige dabei seinen Kontrahenten, würgte und bedrohte ihn. Als dem 19-Jährigen zwei junge Männer zu Hilfe kamen, seien sie ebenfalls von dem Angreifer geschlagen worden. Dieser zog ein Messer, um seinen Drohungen Nachdruck zu verleihen.

Bevor er die Veranstaltung mit einem Auto verließ, schlug der 23-Jährige einem weiteren Gast ins Gesicht. Dabei wurde er von einem Unbekannten unterstützt, der das Opfer festhielt.

Die Polizei fahndete nach den flüchtigen Tätern und konnte den 23-Jährigen schließlich im Stadtgebiet von Erfurt stellen. Er und sein 37-jähriger Begleiter leisteten gegen die Maßnahmen der Polizei erheblichen Widerstand, so dass dabei ein Streifenwagen beschädigt wurde.

Bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige in Gewahrsam genommen.

