24-Jähriger in Erfurt bei Raubüberfall in Straßenbahn schwer verletzt

Erfurt. In Erfurt wurde ein 24-Jähriger bei einem Raubüberfall in einer Straßenbahn schwer verletzt. Die Polizei sucht auch zwei Fahrgäste, die eingriffen und wohl Schlimmeres verhinderten.

Am Sonntagabend wurde in Erfurt ein 24-Jähriger Opfer eines Raubüberfalles. Wie die Polizei informierte, stieg er kurz vor 18 Uhr an der Haltestelle "Ilversgehofener Platz" in die Straßenbahn stadteinwärts. Vermutlich an der Haltestelle "Wendenstraße" seien die drei späteren Täter zugestiegen. Zunächst konnte der 24-Jährige verhindern, dass eine der drei Personen seine Geldbörse aus der Hosentasche entwendet.

Daraufhin sei er jedoch durch die drei jungen Männer zu Boden geschlagen worden. Dabei wurde ihm das Mpbiltelefon entwendet und er wurde schwer verletzt. Durch das beherzte Eingreifen zweier unbekannter Fahrgäste auf Höhe der Haltestelle "Kaisersaal" sei vermutlich noch Schlimmeres verhindert worden, hieß es von der Polizei. Die bisher unbekannten Täter seien dann geflohen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Dabei soll es sich laut Polizei um drei ca. 15-20 Jahre alte Jugendliche arabischen Aussehens handeln. Alle drei waren dunkel gekleidet. Die Tat ereignete sich zwischen den Haltestellen "Wendenstraße" und "Kaisersaal". Weiterhin werden die beiden mutigen Fahrgäste gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Erfurt zu melden.

