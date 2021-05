Corona-Inzidenz in Erfurt erneut gesunken

Erfurt Die 7-Tage-Inzidenz in Erfurt ist auch am Mittwochmorgen weiter gesunken. 25 neue Coronafälle meldet das Gesundheitsamt.

Weitere 25 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Mittwochmorgen. Die 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken und liegt bei 110,8. Am Vortag wurde der Wert 117,8 notiert. Es gibt in Erfurt aktuell 517 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Corona-Blog: Ministerin mahnt zu Vorsicht am Himmelfahrtstag – Infektionsgeschehen im Freistaat schwächt sich leicht ab

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 8246 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 50 auf 7487 gestiegen. Unverändert ist Zahl der registrierten Todesfälle: 242 Personen sind verstorben.