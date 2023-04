28-Jährige verletzt Polizistin auf dem Erfurter Anger

Die 28-Jährige provozierte Passanten und die Polizisten auf dem Anger in Erfurt (Symbolbild)

Erfurt Eine Frau sollte am Mittwochabend auf dem Anger in Erfurt medizinisch versorgt werden. Doch die Situation eskalierte.

Polizisten wurden am Mittwochabend "zur Klärung eines Sachverhalts" auf den Anger in Erfurt gerufen. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, trafen sie dort auf eine 28-jährige Frau, die durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden sollte.

Sie habe allerdings beharrlich Passanten und Polizisten provoziert. Als sie dann in den Krankenwagen gebracht werden sollte, habe die 28-Jährige eine Polizistin getreten und sie dabei verletzt. Die Frau musste auf der Trage gefesselt werden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.