Erfurt Am Erfurter Zoopark haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Voraussichtlich wird es an der Stelle keinen neuen geben.

30.000 Euro Schaden: Fahrkartenautomat in Erfurt gesprengt

Unbekannte haben in Erfurt an der Haltestelle Zoopark einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Der Vorfall ereignete sich bereits am 8. Juli. Knapp 150 Euro Beute hätten die Diebe gemacht. Für die Erfurter Verkehrsbetriebe sei der Schaden mit 30.000 Euro erheblich höher, informierte am Mittwoch die Erfurter Stadtverwaltung.

Sollte jemand den Vorgang beobachtet haben, bittet die EVAG darum, sich bei der Polizei zu melden. „Wir überlegen aktuell, ob wir an dieser Stelle überhaupt noch einen Automaten aufstellen werden. Die geringen Einnahmen rechtfertigen das eigentlich nicht und ein Ersatzgerät steht auch nicht zur Verfügung“, sagt Myriam Berg, Vorstand der EVAG, bittet die Fahrgäste um Verständnis und schlägt eine einfache Lösung vor, falls Fahrgästen die Fahrscheine ausgehen: die neue Fairtiq-App der EVAG.

