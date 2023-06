30 Kellereinbrüche über das Wochenende in Erfurt

Erfurt Über das Wochenende wurden bei der Erfurter Polizei 30 Kellereinbrüche im gesamten Stadtgebiet angezeigt.

Über das Wochenende wurden in Erfurt insgesamt 30 Einbrüche in Keller angezeigt. Dabei war das gesamte Stadtgebiet betroffen, heißt es in der Mitteilung. Ihn zehn Fällen waren die Täter erfolgreich.

So wurden unter anderem Fahrräder, Lebensmittel, eine Campingausrüstung und ein Samuraischwert im Gesamtwert von über 8000 Euro gestohlen. Die Polizei nahm in allen Fällen Strafanzeigen auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

