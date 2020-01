Der 31-jährige Mann kratzte, bespuckte und schlug die Beamten am Montagabend in Erfurt. (Symbolbild)

Erfurt. Ein Mann hat in Erfurt Polizisten angegriffen und verletzt. Er wurde in die Psychiatrie eingewiesen.

31-Jähriger greift Polizisten in Erfurt an

Ein Mann hat in Erfurt am Montagabend mehrere Polizisten angegriffen und dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, rief ein Mitarbeiter eines Restaurants in der Nähe des Bahnhofs eine Streife der Bundespolizei zur Hilfe, weil ein Gast die Rechnung in einem Restaurant nicht gezahlt hatte.

Die Beamten griffen den Mann auf. Der 31-Jährige, der Crystal Meth konsumiert hatte, zeigte sich aggressiv und schlug einen der Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Weitere Beamte kratzte und schlug er, versuchte Kopfstöße zu verteilen, trat um sich und bespuckte die Polizisten.

Gefesselt und mit einer Schutzhaube, brachten ihn die Polizisten auf die Wache. Ein herbeigerufener Notarzt ließ den 31-Jährigen in die Psychiatrie einliefern. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.