31. Weinfest auf dem Domplatz eröffnet

Erfurt. Winzer laden zum 31. Weinfest auf dem Erfurter Domplatz ein.

Einmal im Jahr laden Winzer verschiedener Anbaugebiete in die romantische Altstadt von Erfurt ein, um bei einem guten Tropfen, gediegenen Speisen und toller Musik zu feiern. Wenn es auch kaum noch vorstellbar ist, so wurde im Mittelalter in Erfurt viel Wein angebaut. Am Donnerstagabend wurde von der neu gekrönten Thüringer Weinprinzessin Emma zum 31. Weinfest auf den Domplatz geladen. Sie nahm schon einmal Platz auf der Waage, auf der am Sonntag der Gewinner des Weinrätsels in süffigen Wein aufgewogen wird.