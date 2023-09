32. Cerealienmarkt lockt auf den Erfurter Domplatz

Erfurt. Auf dem Erfurter Domplatz findet zum 32. Mal der Cerealienmarkt statt. Hier findet der Gärtner alles für die Herbstbepflanzung.

Auf dem 32. Cerealienmarkt bieten Erfurter und Thüringer Gartenbaubetriebe sowie Händlerinnen und Händler seit Freitagmorgen alles an, was zur Herbst- und Winterbepflanzung benötigt wird. Darüber hinaus erhält die Besucher von Fachleuten Pflanzideen für den herbstlichen Garten, den Balkon oder die Terrasse. Auch Björn Poltermann (im Bild) von der Erfurter Staudengärtnerei Poltermann steht mit Rat und Tat den ambitionierten Gärtnerinnen und Gärtnern das Wochenende an seinem Verkaufsstand auf dem Domplatz zur Seite. Die altrömische Göttin des Ackerbaus „Ceres“ ist die Namensgeberin dieses speziellen Garten- und Bauernmarktes. Umrahmt wird der Cerealienmarkt, der bis Sonntag stattfindet, mit Live-Musik und Kinderunterhaltung.