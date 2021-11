Nur noch 32 Grad Körpertemperatur: Verwirrter Mann stand in der Gera

Erfurt-Molsdorf. In Molsdorf musste ein offenbar verwirrter Mann vom Rettungsdienst versorgt werden, nachdem er lange im Fluss Gera gestanden hatte und seine Körpertemperatur schon gefährlich niedrig war.

Am Samstag meldete ein Anrufer dem Rettungsdienst, dass er in Moldsorf eine männliche Person sehe, die seit einiger Zeit in dem Fluss Gera stehen würde. Beim Eintreffen der Rettungssanitäter stand der Mann nach wie vor bis zur Hüfte in dem Fluss. Nach eigenen Angaben ist der 42-Jährige aus Arnstadt und war unterwegs auf dem Weg nach Erfurt. Eine medizinische Versorgung lehnte er konsequent ab und wehrte sich sogar gegen jeden Hilfeversuch der Rettungssänitäter.

Da eine Unterkühlung bei dem 42-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Polizei zur Unterstützung nach Molsdorf gerufen. Mit deren Hilfe gelang es schließlich, den Mann in eine Klinik zu bringen. Hier wurde festgestellt, dass seine Körpertemperatur bereits bei lebensbedrohlichen 32 Grad lag. Der offenbar verwirrte Mann gab keine Auskunft darüber, warum er in dem Fluss so lange gestanden hatte.