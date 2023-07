33 Autofahrer fahren in Erfurt über rote Ampeln

Erfurt. Die Polizei hat in Erfurt zwei Kontrollen durchgeführt. Dabei erwischten sie 33 Autofahrer, die über rote Ampeln fuhren.

Bei zwei Kontrollen am Montag und am Dienstag erwischte die Polizei insgesamt 20 Rotlichtsünder. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten im morgendlichen Berufsverkehr die Stauffenbergallee Ecke Weimarische Straße.

Innerhalb einer Stunde stellten die Polizisten sieben Verkehrsteilnehmer fest, die die rote Ampel der Kreuzung des stark befahrenen Schmidtstedter Knotens überfuhren. Außerdem erwischten sie zwei Autofahrer, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten.

Die Kontrolle am Dienstagvormittag fand in der Schillerstraße statt. Hier stoppte die Polizei 13 Verkehrsteilnehmer, die über die rote Ampel der Pförtchenstraße fuhren, so die Polizei. Die Betroffenen erwarten Bußgelder in Höhe von 90 bis 200 Euro sowie Punkte im Fahreignungsregister.

