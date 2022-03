33-Jähriger aus Erfurt geht mit Feuerlöscher auf Security los

Erfurt. Am Samstag wurde zwei Männern in Erfurt der Zutritt in eine Disco verwehrt. Der eine verlor daraufhin die Beherrschung.

Am Samstag hat ein Mann vor einer Erfurter Disco die Kontrolle verloren. Der 33-Jährige und sein 32-jähriger Begleiter wollten in der Nacht eine Disco in der Innenstadt besuchen. Allerdings verwehrte die Security ihnen laut Polizei den Zutritt, da die zwei stark betrunken waren. Daraufhin wurde der 33-jährige Mann sehr wütend und holte aus seinem Fahrzeug einen Feuerlöscher, den er auf die Security warf.

Glücklicherweise traf er den Mann nicht. Noch bevor die Polizei eintraf versuchte der Mann zu flüchten, konnte aber gestellt werden. Später ergab ein Atemalkoholtest, dass der 33-Jährige 1,48 Promille und sein Begleiter 3,2 Promille im Körper hatten.