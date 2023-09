33-Jähriger und zwei Kinder in Erfurt am hellichten Tag ausgeraubt

Erfurt. In Erfurt wurde Sonntagmittag ein 33-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls. Auch zwei Kinder wurden auf dem Oktoberfest mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am Sonntag wurde in Erfurt auf dem Verbindungsweg zwischen der Magdeburger Allee und dem Skatepark "Johannesfeld" ein 33-jähriger Erfurter durch zwei Unbekannte ausgeraubt. Wie die Polizei informierte, sei der der 33-Jährige unvermittelt rücklings zu Boden gestoßen worden. Während dann einer der Räuber Schmiere stand, durchsuchte der zweite den am Boden liegenden Mann und fand dabei zwei Handys, welche er an sich nahm. Bevor die Räuber flüchteten, traten sie ihr Opfer noch mehrfach in den Bauch, wodurch es Schmerzen und Prellungen erlitt.

Am Sonntagmittag vermeldete die Polizei auch einen weiteren Raubüberfall. Diesmahl waren ein Zehn- und ein 13-Jähriger die Opfer, die das Erfurter Oktoberfest besucht hatten. Laut Polizei wurden die beiden Kinder von zwei Unbekannten angesprochen und hinter ein Fahrgeschäft gelockt. Unter Vorhalt eines geschlossenen Butterflymessers forderten die Unbekannten die Herausgabe von Bargeld. Als die Kinder dann ihre Geldbörsen hervorgeholt hatten, entnahmen die Räuber deren ganzes Geld und flohen. Die verängstigten Kinder liefen nach Hause und informierten von dort die Polizei.

Die Erfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgrund eines schweren Raubes und aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Personen, die Zeuge der Vorfälle geworden sind bzw. Angaben zu den Räubern machen können, werden gebeten, sich bei der Erfurter Polizei zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.