347 Neuinfektionen für Erfurt gemeldet

Erfurt. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist in Erfurt auf 8,0 gestiegen.

Für Erfurt wurden für Dienstag, 8. März, 347 Neuinfektionen gemeldet. Damit wurden bislang insgesamt 35.933 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 789,5. Am Vortag war diese noch mit 827,4 angegeben worden. Die Zahl der Genesenen wird mit 33.110 angegeben. 445 Personen sind verstorben, diese Zahl ist seit Tagen unverändert. Aktuell gibt es in Erfurt 2378 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz/100.000 Einwohner beträgt 8,0, am Vortag lag sie bei 6,1.