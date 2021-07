35 Straftaten bei groß angelegten Kontrollen im Bahnverkehr aufgedeckt

Die insgesamt 280 Beamten hatten am Mittwoch über Stunden in Zügen und in Bahnhöfen kontrolliert. Dabei spürten sie 41 Menschen auf, nach denen gefahndet worden war.

Leipzig/Halle/Altenburg. Bei einer großangelegten Kontrolle an den Hauptbahnhöfen in Halle, Leipzig und Altenburg sind der Bundespolizei mehrere Beschuldigte ins Netz gegangen. Auch Thüringer Beamte waren im Einsatz.

Bei einer länderübergreifenden Kontrolle im Bahnverkehr hat die Bundespolizei zahlreiche Verstöße festgestellt. So deckten die Beamten der Bundespolizeiinspektionen Erfurt, Leipzig und Magdeburg am Mittwoch 35 Straftaten auf, etwa zu Drogenkriminalität, einen Verstoß gegen das Waffengesetz und unerlaubte Aufenthalte von Migranten, wie die Sprecherin der Bundespolizei Leipzig, Yvonne Manger, am Donnerstag informierte. Außerdem wurden zwei Personen aufgespürt, gegen die Haftbefehle vorlagen. Die Beamten mussten zudem 56 Reisende an das Tragen von Mund-Nasen-Schutz erinnern; alle hätten sich einsichtig gezeigt.

Insgesamt wurden 267 Personen kontrolliert. Neben den 35 Straftaten wurden 41 zur Fahndung ausgeschriebene Menschen aufgespürt - zwei davon waren mit Haftbefehl gesucht worden.

Der Einsatz umfasste die Hauptbahnhöfe von Leipzig, Halle (Saale) und den Bahnhof Altenburg sowie die Züge auf den dazwischen liegenden Bahnstrecken. Er dauerte von Mittag bis in die frühen Abendstunden. Den Angaben nach waren fast 280 Polizisten im Einsatz. Die Maßnahmen dienten der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, der Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bahnreisenden und der Verhinderung von Straftaten sowie der Unterbindung von Störungen des Bahnverkehrs.

+Einsatzende+

Insgesamt

📝280 Kolleginnen & Kollegen kontrollierten

📝267 Personen und stellten

📝35 Straftaten

📝41 Fahndungstreffer (darunter 2 Haftbefehle)

📝2 Ordnungswidrigkeiten fest und sprachen

📝56 MNS- Belehrungen aus. — Bundespolizei Mitteldeutschland (@bpol_pir) June 30, 2021

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: