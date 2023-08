36-Jährige auf Erfurter Anger am hellichten Tag sexuell belästigt

Erfurt. Auf dem Erfurter Anger wurde eine 36-jährige Frau sexuell belästigt. Die Polizei konnte den Täter aufgreifen.

Am helllichten Tag belästigte am Montagnachmittag ein 18-Jähriger eine Passantin auf dem Erfurter Anger. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hatte er vor der 36-jährigen Frau die Hose heruntergelassen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Als die Frau die Annäherungsversuche des jungen Mannes ablehnte, zog er sich wieder an und packte sie kräftig an den Armen. Dabei wurde die 36-Jährige leicht verletzt.

Die Polizei konnte den 18-Jährigen nach kurzer Fahndung im Umfeld aufgreifen. Er habe sich nun strafrechtlich wegen exhibitionistischer Handlungen und Körperverletzung zu verantworten.

