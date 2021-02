37 weitere Corona-Infektionen in Erfurt

Erfurt Das Gesundheitsamt meldet am Samstagmorgen 37 Erfurter, die seit dem Vortag positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die 7-Tage-Inzidenz stieg leicht an auf 117,8.

37 weitere Infektionen mit dem Coronavirus meldete das Erfurter Gesundheitsamt aus dem Verlauf der zurückliegenden 24 Stunden am Samstagmorgen. Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt bislang 4646 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 117,8 und ist erneut leicht angestiegen (am Vortag 116,4).

Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist in der gleichen Zeit um 39 auf 3629 gestiegen. Unverändert zum Vortag: 147 Personen mit Corona-Infektion sind seit Pandemiebeginn verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 870 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.