40 Meter hohes Riesenrad als neue Ferienattraktion im Erfurter Zoopark

Erfurt. Das Riesenrad stand zuletzt an der Formel-1-Strecke in Bahrain. In den Sommerferien können Besucher die Erfurter Zootiere von oben betrachten.

Der Erfurter Zoopark hat für die Sommerferien ein Riesenrad organisiert. Das 40 Meter hohe Rad, das zuletzt an der Formel-1-Strecke in Bahrain stand, dreht sich erstmals am Wochenende zum großen Kinderfest. Pro Fahrt gehen 50 Cent an eigene Artenschutzprojekte, teilt der Zoopark mit. Zum Kinder- und Hüpfburgenfest am Wochenende zahlen Kinder zwei Euro und Erwachsene vier Euro für eine Fahrt. Ab Montag gilt der reguläre Preis von vier Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene.

Das Riesenrad gehört der Schaustellerfamilie Hofmann-Jehn aus dem Wartburgkreis. Nach seinem Auftritt an der Formel-1-Strecke in Bahrain wurde es in Einzelteile zerlegt und per Schiff wieder zurück nach Deutschland transportiert. Es ist auf der Festwiese aufgebaut. „Das Riesenrad fährt nahezu geräuschlos und bietet in knapp 40 Metern Höhe einen einmaligen Ausblick auf den Zoopark und die Erfurter Stadtkulisse“, heißt es in einer Mitteilung des Zooparks.