40 weitere Infektionen, aber keine neuen Todesfälle in Erfurt registriert

Es werden weiterhin Abstriche von Menschen mit Verdacht auf das Coronavirus gemacht. In Erfurt hat das Gesundheitsamt am Dienstagmorgen 40 Neuinfektionen gemeldet.

Erfurt Der 7-Tage-Inzidenz-Wert in der Landeshauptstadt ist ganz leicht auf 162,6 gesunken. Mit 40 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortrag hat das Gesundheitsamt aber wieder mehr Fälle zu verzeichnen.

40 weitere Infektionen mit dem Coronavirus, aber keine neuen Todesfälle wegen Covid-19 hat das Erfurter Gesundheitsamt am Dienstagmorgen bis 8 Uhr registriert.

Somit wurden in Erfurt bislang insgesamt 3880 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 162,6 und ist etwas niedriger als am Montag (170,1). Die Zahl der als genesen Geltenden ist um zwei Fälle auf 2979 gestiegen. 108 Personen sind bislang im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

In der Landeshauptstadt gibt es 793 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.