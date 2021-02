4000 Euro lassen Orgel klingen

Mit 4000 Euro von der Stiftung Orgelklang soll die Hesse-Orgel in St. Kiliani im Erfurter Ortsteil Gispersleben wieder spielbar gemacht werden. Foto: Stiftung Orgelklang

Gispersleben. Die Stiftung Orgelklang will die Hesse-Orgel in Gispersleben unterstützen.

Die Stiftung Orgelklang der Evangelischen Kirche in Deutschland fördert die Hesse-Orgel der Sankt-Kiliani-Kirche im Ortsteil Gispersleben in diesem Jahr mit 4000 Euro. Die Orgel ist 2021 das „Instrument des Jahres“ und die Stiftung reicht bundesweit Geld für 15 Orgeln aus. In Gispersleben soll die Orgel wieder bespielbar gemacht werden. Sie wurde 1797 bis 1806 von Johann Michael Hesse aus Dachwig errichtet und ist eine der wenigen historischen Orgeln im Stadtgebiet.