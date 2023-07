41 Geschenke für Erfurter Kindergarten-Kinder

Erfurt. In der Fröbelstraße in Erfurt gibt es ordentlich Büchernachschub zum Vorlesen-lassen. Wie es zu der Schenkung kam.

Mehr als 40 neue Bilderbücher und ein Kamishibai-Set peppen den Kita-Alltag im Haus „Wirbelwind“ in der Fröbelstraße auf. Sie sollen zum Vorlesen von Geschichten genutzt werden. Kindergartenleiterin Kristin Schmidt, Hartmut Kruse von der Sparkassenstiftung Erfurt sowie aus dem Vorstand des Fördervereins „Fröbelkinder am Borntal“ Florian Meyer und Verena Seidler haben sich am Mittwoch über die Geschenke gefreut. Ermöglicht wurde der Büchernachschub durch eine Spende der Sparkassenstiftung Erfurt in Höhe von 500 Euro an den Förderverein „Fröbelkinder am Borntal“.