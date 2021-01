Positiv auf das Coronavirus getestet wurden in Erfurt weitere 41 Menschen, das meldete das Gesundheitsamt am Freitagmorgen.

Erfurt Erneut ging es leicht bergab mit dem 7-Tage-Inzidenzwert in Erfurt. Das Gesundheitsamt meldete am Freitagmorgen weitere 41 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen.

41 Neuinfektionen in Erfurt - Inzidenzwert leicht gesunken

41 Neuinfektionen in Erfurt meldet das Gesundheitsamt am Freitagmorgen. Damit ist die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut wieder leicht gesunken und vor dem Wochenende bei 134,6 angekommen, am Donnerstag wurde der Wert mit 142,1 notiert.

Bis 8 Uhr wurden am Freitag seit Pandemiebeginn insgesamt 4352 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 22 auf 3375 gestiegen. Unverändert zu Donnerstag sind 132 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 845 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.