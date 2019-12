43-Jähriger ruft in Erfurt rechte Parolen und greift Polizisten an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

43-Jähriger ruft in Erfurt rechte Parolen und greift Polizisten an

In Erfurt hat ein 43-Jähriger einen Polizisten verletzt und rechte Parolen gerufen. Der Mann wehrte sich in der Nacht zum Sonntag gegen eine Personenkontrolle in der Magdeburger Allee, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach skandierte er zunächst rechte Parolen, wurde immer aggressiver und beleidigte die Polizisten. Die Beamten fesselten den betrunkenen Mann. Später trat er einem der Polizisten in den Genitalbereich und verletzte diesen leicht. Die Beamten nahmen den 43-Jährigen vorläufig fest.