43 Neuinfektionen in Erfurt gemeldet

43 Neuinfektionen wurden in Erfurt, Stand Dienstag, gemeldet. Damit wurden in Erfurt insgesamt 654 Personen seit März positiv auf das Coronavirus getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstagvormittag bei 90,7. Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke ging schon am Montag davon aus, dass im Laufe dieser Woche noch die 100er Marke erreicht wird. Ob eine weitere Verschärfung der Hygieneregeln erforderlich ist, soll am Mittwoch erneut beraten werden.

16 Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 27 auf 334 gestiegen.

Fünf Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 315 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die Landeshauptstadt hat etwa 213.000 Einwohner.