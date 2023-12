Friedenslicht übergeben 44 Feuerwehrleute halten an Heiligabend in Erfurt die Stellung

Erfurt Das Friedenslicht aus Bethlehem hat auch Thüringens Landeshauptstadt erreicht. Am Sonntagvormittag übergab es Oberbürgermeister Andreas Bausewein an Polizei und Feuerwehr.

24. Dezember, 7 Uhr: Dienstbeginn für die Wachabteilung C.

24 Stunden sind die Kameraden der Berufsfeuerwehr nun zusammen. Wer heute arbeitet, hat an Silvester frei. Immerhin. Das ist der Job. Und doch ist es komisch, hier zu sein, während viele in Familie Zuhause sind.

30 Feuerwehrleute sind es in Wache 1, also bei der Hannoverschen Straße, 14 auf der Südwache. Unglücke und Unfälle geschehen immer, egal ob Weihnachten ist oder nicht. Den Hut in Wache 1 hat Thomas Stockhaus als Wachabteilungsführer auf. Ihm wird auch am Sonntagvormittag das Friedenslicht von Oberbürgermeister Andreas Bausewein übergeben. Es ist recht windig, die Kerzenflamme flackert, bleibt aber an.

Zuvor, in der Fahrzeughalle, die längst zu klein für alle benötigten Fahrzeuge geworden ist und dringend eine neue gebraucht wird, werden nette Worte gesagt. So richtig gute Botschaften wie ein absehbarer Termin für eine neue Leitstelle oder gar eine dritte Wache gibt es allerdings nicht. Aber kleine Geschenke und Leckereien.

Es ist ein fester Termin im Jahreskalender von Andreas Bausewein, vom Sicherheitsdezernent Andreas Horn und von der EU-Abgeordneten Marion Walsmann. In diesem Jahr sind auch Staatssekretär Udo Götze und Stadtrat Daniel Mroß dabei, ein Präsentkorb und Plätzchen im symbolischen Löscheimer versorgen die Kameraden in der Weihnachtsschicht. Und in den Schichten am 25. und 26. Dezember.

„Dank Ihnen können sich die Erfurter sicher fühlen. Sie wissen, wenn sie in Not geraten, sind Sie zur Stelle“, sagt Andreas Horn. Er ist für die Feuerwehr in Erfurt zuständig, nimmt an allen Feuerwehrbefahrungen teil. Viele der Kameraden kennt er mit Namen. Ihr Engagement könne gar nicht genug gelobt werden, sagt er zu ihnen. „Ich danke Ihnen – nicht nur heute.“

Mit dem Friedenslicht soll auch ein bisschen Hoffnung verbreitet werden. Darauf, dass es friedlicher werde auf der Welt, in Erfurt. „Dass Rettungskräfte während der Einsätze angegriffen werden, kann und darf nicht sein“, spricht Marion Walsmann ein Problem an, das es bereits in vielen Städten gibt. „Ich wünsche uns allen friedlichere Zeiten.“