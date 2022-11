49-Jähriger überschlägt sich bei Erfurt und landet im Straßengraben

Erfurt. Zwischen Marbach und Salomonsborn geriet ein 70-Jähriger Mercedes-Fahrer zu weit auf die Gegenspur. Dem entgegenkommenden Opel blieb keine andere Wahl, als nach rechts auszuweichen.

Ein Verkehrsunfall am Montagabend (28.11.2022) hat in Erfurt zwei Verletzte und hohen Sachschaden gefordert. Auf der Marbacher Chausee war ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Salomonsborn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache sei der Mann nach links gefahren und habe dabei eine entgegenkommende 48-jährige Mercedes-Fahrerin am Außenspiegel berührt, teilte die Polizei mit.

Ein nachfolgender 49-jähriger Opel-Fahrer lenkte nach rechts, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei sei er von der Fahrbahn abgekommen und habe sich im Straßengraben überschlagen. Der 70-Jährige kam ebenfalls von der Straße ab und geriet in den Straßengraben.

Der 49-jährige Opel-Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 55.000 Euro.

