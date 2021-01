500. Mitarbeiterin im Helios-Klinikum Erfurt geimpft

Die Stationsleiterin der Neugeborenen-Intensivstation, Pia Schäffer (55), war am Mittwoch die 500., die eine SARS-CoV-2-Impfung im Helios-Klinikum Erfurt erhalten hat. Verabreicht wurde die Impfung von Maja Baumeyer (42), die seit Dienstag ihre Kollegen in einer zentralen Impfstelle des Klinikums versorgt.

Am 29. Dezember hatte das Klinikum rund 2000 Impfdosen erhalten. Vor der Einrichtung der zentralen Impfstelle wurden die Mitarbeiter im Haus direkt auf ihren Stationen geimpft. Darunter die Corona-Stationen, die Intensivstationen sowie das Notfallzentrum.