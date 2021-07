50Hertz informiert Erfurter in Hochstedt und Molsdorf

Hochstedt. Die 380-kV-Stromleitung von Vieselbach nach Hessen wird verstärkt. Wie, wo und warum, verrät das Infomobil des Stromnetzbetreibers.

Der Stromnetzbetreiber 50Hertz will die 380-kV-Leitung von Vieselbach ins hessische Mecklar erneuern. Über die Pläne informiert das Unternehmen auch bei Veranstaltungen in den anliegenden Dörfern Hochstedt und Molsdorf.

Mit Hilfe neuer Hochtemperaturleiterseile werde die Übertragungskapazität von 2500 auf 4000 Ampere erhöht. Der Verlauf der Leitung ändere sich aber nicht. Lediglich einige Masten würden ausgetauscht, heißt es von 50Hertz. Die Netzverstärkung sei seit 2013 im Bundesbedarfsplangesetz enthalten.

Die höhere Übertragungskapazität soll es erlauben, mehr Strom vom deutschen Nordosten gen Süden zu transportieren. Zudem soll der Stromaustausch zwischen alten und neuen Bundesländern verbessert werden.

Die Genehmigung für das Vorhaben wird im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens erteilt, für das Ende August mit der Unterlagenerstellung begonnen wird. Das Verfahren steht also am Anfang. Der Baubeginn ist für 2024 geplant.

Das Infomobil von 50Hertz macht Station in Hochstedt am Dienstag, 6. Juli, 16 bis 18 Uhr (Sportplatz) und in Molsdorf am Mittwoch, 7. Juli, 16 bis 18 Uhr (Festplatz am Gemeindehaus).