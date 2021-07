50Hertz informiert zum Ausbau der Leitung für Starkstrom um Erfurt herum

Erfurt. Was für die Anwohner der Ausbau der 380-kv-Freileitung bedeutet, erfahren sie in den kommenden Tagen...

50Hertz betreibt das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands. Das Unternehmen wird die bestehende 380-kV-Freileitung zwischen den Umspannwerken Vieselbach und Mecklar in Hessen durch eine neue, leistungsstärkere ersetzen.

Es informiert die Anwohner an der Strecke: am 6. Juli von 16 bis 18 Uhr in Hochstedt am Sportplatz; am 7. Juli von 10 bis 12 Uhr in Obernissa am Parkplatz hinter dem Freizeitzentrum (Eiskeller 38a); am 7. Juli von 16 bis 18 Uhr in Molsdorf am Festplatz am Gemeindehaus.