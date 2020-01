Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

54-Jährige pöbelt in Erfurter Supermärkten

Eine 54 Jahre alte Frau hat am Donnerstagnachmittag in einem Discounter in der Erfurter Altstadt gepöbelt und eine Verkäuferin angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, habe die aggressive Frau Kunden und Personal in dem Discounter beleidigt und sei aus dem Geschäft verwiesen worden.

Die Frau aber verließ den Laden nicht, griff eine Verkäuferin an und verletzte diese leicht. Weiter brüllte sie verfassungsfeindliche Parolen. Nachdem die Situation von der Polizei geklärt wurde, fiel die Frau in einem anderen Supermarkt in der Innenstadt erneut auf.

Sie wurde in eine Klinik gebracht. Gegen die Frau laufen nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.