Bei einem Unfall in Erfurt gab es drei Verletzte. Darunter ein Kind. (Symbolbild)

55.000 Euro Schaden und drei Verletzte bei Unfall in Erfurt

Erfurt. Unter den Verletzten befand sich ein einjähriges Kind. Nach dem Unfall wurde die Stimmung zwischen den Beteiligten hitzig.

Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrunfall in Erfurt. Als ein 45-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Friedrich-Engels-Straße nach links in die Eislebener Straße abbiegen wollte, überholte ihn der 18-jährige Fahrer eines Opels. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls, kam der Opel erst nach circa 30 Metern auf einem Gehweg zum Stehen. Beiden Autos wurden als Totalschaden eingestuft. Laut Polizeiangaben wird der entstandene Schaden auf 55.000 Euro geschätzt.

Der 18-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 19-jährige Mitfahrerin und ein einjähriges Kind trugen leichte Verletzungen davon.

Nach dem Unfall heizte sich die Stimmung zwischen den Beteiligten so stark auf, sodass die Polizei mit mehreren Streifenwagen zur Deeskalation der Situation anrücken musste.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.