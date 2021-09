57-Jährige kracht mit Auto in Erfurter Straßenbahn: 12.000 Sachschaden

Erfurt. Insgesamt 12.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall in Erfurt entstanden. Eine 57-Jährige ist mit ihrem Fahrzeug in eine Straßenbahn gekracht.

Am Mittwochnachmittag kam es in Erfurt zu einem Unfall in der Leipziger Straße. Eine 57-jährige Fahrerin war vom Bautzener Weg in die Leipziger Straße abgebogen und dabei mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Laut Angaben der Polizei verletzte sich die Frau dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Am Auto und der Straßenbahn entstand ein Gesamtschaden von mehr als 12.000 Euro. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd unter der Telefonnummer 0361 7443 0 entgegen.

